صورة | "الميادين" تنشر نصاً لرسالة بعثها سليماني قبل اغتياله لقائد القسام محمد الضيف

وطن: كشفت قناة "الميادين"، يوم الثلاثاء، تفاصيل رسالة وجهها قاسم سُليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني والذي اغتيل بقصف أمريكي بالعراق، لقائد كتائب القسام محمد الضيف.

ووصف سليماني في رسالته التي بعثها قبل مقتله بمدة، "الضيف بالشهيد الحي والمقاوم الشجاع ويبلغه شوقه للمرابطين في الجبهة الاطهر".

وقال سليماني في رسالة: "التحية للشعب الفلسطيني الشجاع في ظل حصار المظلومية أمام عيون ملايين المسلمين".

وأكد سليماني: "الدفاع عن فلسطين شرف لنا ولن نتخلى عن هذا الواجب مقابل أي من متاع الدنيا"، مُطمئناً الجميع أن "إيران لن تترك فلسطين وحيدة مهما تعاظمت الضغوط واستحكم الحصار".

وتابع: "سلاما لـِ إسماعيل هنية وإخوانه" ويصفه فيها بالمناضل المقاوم، مُشدداً على أن "أصدقاء فلسطين أصدقاؤنا وأعداؤها أعداؤنا هذه كانت سياستنا السابقة وستبقى".

وأشار إلى أن "الدفاع عن فلسطين هو مصداق للدفاع عن الإسلام ومن يسمع نداءكم ولم يغثكم ليس بمسلم"، مؤكداً أن "فجر النصر سيكون قريباً بعونه تعالى وأجراس موت الإسرائيليين الغزاة تقرع".