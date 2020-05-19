الاحتلال يعتدي على مشاريع الإغاثة الزراعية في قلقيلية

وطن: صادرت قوات الاحتلال آلية ثقيلة تعمل في مشروع " تعزيز الصمود والأمن الغذائي للمزارعين المهمشين في مناطق (ج) " ، حيث حضرت قوات الاحتلال و ضباط ما يسمى بالإدارة المدنية لموقع تنفيذ المشروع في منطقة دير اقطيس في اماتين بمحافظة قلقيلية و طالبوا المقاول بوقف العمل و قاموا بنقل الآلية ( الجرافة الثقيلة ) بداية الى مستوطنة "عمنوئيل" ومن ثم تم احتجازها بشكل رسمي في معسكر حوارة جنوب مدينة نابلس .

و تعمل الإغاثة الزراعية من خلال مشروع " تعزيز الصمود والأمن الغذائي للمزارعين المهمشين في مناطق (ج) " على شق طريق زراعي في بلدة اماتين في محافظة قلقيلية بطول 1.1 كم لخدمة ما يزيد عن 1000 دونم تعود ملكيتها لأكثر من 250 مزارع في البلدة .

و تهدف الإغاثة الزراعية من خلال هذا المشروع لتعزيز صمود المواطنين في بلدة اماتين خصوصا و أن محافظة قلقيلية من المحافظات المنكوبة بالاستيطان و جدار الضم و التوسع، و أن العمل في هذه المناطق من وجهة نظر الإغاثة الزراعية يساعد المزارعين على البقاء في أرضهم و الإستثمار فيها و عدم تركها فريسة للإستيطان .

وتقوم لجنة المشروع و لجنة الحماية المجتمعية في اماتين حاليا برصد و توثيق الانتهاك ومخاطبة كافة الجهات المعنية من أجل إرجاع الآلية للمقاول و استكمال العمل في المشروع .

و تناشد الإغاثة الزراعية الجهات ذات العلاقة من مؤسسات حكومية ورسمية الى جانب مؤسسات حقوق الانسان بالضغط على الاحتلال من اجل وقف هذا الاعتداء على المشروع المهم والحيوي للمزارعين في بلدة اماتين .