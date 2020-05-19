محكمة صلح طولكرم تمدد اعتقال الصحفي أنس الحواري لمدة 15 يوما

وطن: مددت محكمة صلح طولكرم توقيف الصحفي انس الحواري لمدة 15 يوماً.

وقال المحامي في مجموعة "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة لـوطن، إن المحكمة استمعت اليوم لشهود من الشرطة، وستقوم مجموعة "محامون من أجل العدالة" باستدعاء شاهد غداً ليدلي بشهادته أمام المحكمة.

وأوضح أنه النيابة وجهت 4 تهم للصحفي الحواري، وهي: تحقير موظف بحكم تأدية وظيفته، مقاومة موظف باعمال الشدة، مخالفة القرارات والتعليمات وتدابير والإجراءات المتخذة من جهات الاختصاص لغايات اعلان حالة الطوارئ، عرقلة اعمال جهات نفاذ القانون.

وأكد كراجة أن محامي "مجموعة محامون من أجل العدالة" في طولكرم أحمد برهم، قد لاحظ كدمات وقطب طبية في رأس الصحفي الحواري وآثار دماء على بنطاله، وقد قامت النيابة بتوثيق ذلك ايضا.

وكان الصحفي الحواري قد اعتقل على أحد الحواجز التي تقيمها الأجهزة الأمنية في محافظة طولكرم وتحديداً في منطقة عنبتا، مساء الجمعة، حيث أفاد ذووه لـ"محامون من أجل العدالة" بأن ابنهم قد تعرض للضرب على الحاجز.

وأعربت "محامون من أجل العدالة" عن قلقها الشديد تجاه ما بدر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية أثناء اعتقال الصحفي انس الحواري، وطالبت المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، ونقابة الصحافيين الفلسطينيين بالتدخل الفوري للإفراج عنه.