اعادة انتخاب رفعت الصباح لعضوية اللجنة التنسيقية للتعليم 2030

وطن: أعادت اللجنة التنسيقية للمجموعة الاستشارية للمنظمات الأهلية الدولية والإقليمية والوطنية، انتخاب مدير عام مركز "ابداع المعلم" رفعت الصباح، ممثلا عن المؤسسات الدولية ، لعضوية اللجنة التسيقية للتعليم 2030، وهي أعلى هيئة دولية تعنى بملف التعليم، فيما يتصل بتطبيق الهدف الرابع ضمن أهداف التنمية المستدامة، التي اعتمدت في اطار مؤتمر قمة للأمم المتحدة نظم خلال أيلول العام 2015.

وجاء إعادة انتخاب الصباح، من قبل أعلى هيئة داخل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو"، وبذلك سيشغل عضوية اللجنة التنسيقية على مدار عامين، علما أن مبادرة التنمية المستدامة، تعنى بنشر التعليم، ومحاربة الفقر والبطالة، وتعزيز جهود التنمية، وغيرها.

واعتبر الصباح، أن اعادة انتخابه يمثل إنجازا لفلسطين والمنطقة العربية، مؤكدا في نفس الوقت، ضرورة العمل لتحسين واقع التعليم في فلسطين والعالم العربي.

وأضاف: إن الهدف الرابع ضمن أهداف التنمية المستدامة، ويعنى بضمان التعليم الجيد والشامل والمنصف، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع؛ يشكل الوصول إليه تحديا كبيرا على صعيد الدول والحكومات.

وبين أن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة - التعليم لعام 2030، هو حصيلة خمس سنوات من المشاورات المكثفة، وينطلق من رؤية التعليم على انه عملية تتطور فيها حياة الأفراد والمجتمعات، ولا تترك أحدا وراءها، وتساهم في نفس الوقت في جميع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

ولفت إلى أهمية المهام الواقعة على اللجنة التنسيقية، لجهة تقديم التوجيه الاستراتيجي للدول الأعضاء لدعم تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والأهداف المتعلقة بالتعليم في أهداف التنمية المستدامة الأخرى استنادا إلى إطار عمل التعليم لعام 2030.

كما نوه إلى أن من ضمن مهام اللجنة، توفير التوجيه الاستراتيجي لمجتمع التعليم العالمي، بما في ذلك الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، لدعم التنفيذ المنسق لأهداف التنمية المستدامة الرابع، استنادا إلى إطار عمل التعليم لعام 2030؛ وضمان الربط بين أهداف التنمية المستدامة - التعليم 2030، وأصحاب المصلحة في مجال التعليم، والهيكل الأوسع للتنمية المستدامة على الصعيد العالمي والإقليمي والقطري، بما في ذلك المنتدى السياسي الرفيع المستوى (HLFP)، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC).

وأشار إلى أن من ضمن مسؤوليات اللجنة، استعراض التقدم المحرز بخصوص تحقيق غايات وأهداف التعليم، استنادا إلى التقرير العالمي لرصد التعليم، وتقرير مراجعة أهداف التنمية المستدامة على نطاق الأمم المتحدة، والتقارير الحكومية والإقليمية وغيرها، وتقديم توصيات بشأن محور التركيز والخطة والنتائج الخاصة باجتماعات التعليم العالمية الدورية أو الاجتماعات الرفيعة المستوى، علاوة على بناء شراكات قوية بين مختلف أصحاب المصلحة، والعمل على زيادة الدعم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - التعليم 2030.

وذكر أنه يقع على عاتق اللجنة أيضا، رصد وحشد الموارد والدعوة الى تحسينها، بما في ذلك التمويل الكافي المحلي والخارجي على حد سواء، وتشجيع التنسيق وتحقيق التناسق بين أنشطة الشركاء.