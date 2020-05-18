محافظ الخليل: تسجيل اصابتين جديدتين بفايروس كورونا في بلدة بيت اولا

وطن: قال محافظ محافظة الخليل اللواء جبرين البكري، أنه تم تسجيل اصابتين جديدتين في بلدة بيت اولا غرب الخليل، ليرتفع الإجمالي الى 13 وهناك عينات قيد الفحص، وسيتم سحب مئات العينات خلال الساعات القادمة

وأضاف البكري: المعطيات التي لدي تقول أن الوضع يتجه نحو الأسوء في المحافظة وقد يتم تسجيل اصابات جديدة في بيت اولا والقرى المجاورة.

وأوضح البكري أنه سيتم تشديد الاجراءات بشكل غير مسبوق في محافظة الخليل الأيام القادمة خاصة اعتباراً من يوم الأربعاء.

وأكد ان الطفرة الوبائية في غرب الخليل هي من أشد الطفرات التي تم كشفها على مستوى المحافظة حتى الآن وطريقة تفشيها قوية، ومرشحة لأن تشهد أعداد كبيرة من الاصابات اذا بقيت الحركة بذات الزخم وقد نضطر آسفين الى تشديد الاجراءات في كامل المحافظة اذا استمر تسجيل اصابات جديدة حتى ولو كانت الاصابات في منطقة واحدة.

وأضاف ان أصحاب فيديوهات أمس " المسيئة والمعيبة " تم نقلهم الى حجر أريحا وتصرفاتهم غير مقبولة.

وأشار الى أن حالة الطفل الرضيع أمس كانت خطرة وتم احضار أجهزة طبية خاصة لمتابعة حالته، وما نشر من ذويه غير صحيح.

المصدر: شبكة الحرية