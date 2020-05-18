الداخلية: تمنع حركة السيارات منعا باتا وتغلق المحلات التجارية خلال أيام العيد

وطن: قال الناطق باسم وزارة الداخلية د.غسان نمر إن حركة السيارات ستمنع منعا باتا، ومن يخالف سيكون تحت طائلة المسؤولية أيام العيد حتى مساء الاثنين.

وأضاف أنه سيسمح فقط بالتحرك مشيا على الأقدام ولشخص واحد من كل عائلة للتوجه للمخابز او الصيدليات فقط.

وستغلق المحلات التجارية والتموينية كافة، بالإضافة إلى محلات الخضروات والفواكه.

وأكد نمر أنه في حال التحرك الطارىء يتم الاتصال والتنسيق مع الجهات المسؤولة مثل الشرطة، الدفاع المدني، الإسعاف وغيرها.