حماس: بيني غانتس يتلاعب بمشاعر ذوي جنوده الأسرى

وطن: قالت حركة حماس إن حديث وزير جيش الاحتلال بيني غانتس أمام عائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى بأنه ملتزم بإعادتهم هو "تلاعب بمشاعر أهالي أولئك الجنود".

وأضاف بيان للحركة مساء الاثنين أن بيني غانتس الذي أُسِر الجنود خلال ولايته كرئيس أركان قبل نحو ستة أعوام "يكمل مسيرة تضليل عائلات الجنود التي يقودها نتنياهو".

واختتم بيان حماس أن الطريق الوحيد لعودة الأسرى لذويهم هو عبر عملية تبادل حقيقة، يخرج فيها أسرانا وما عدى ذلك هو بيع من القيادة للوهم على جمهورها.

وكانت قناة "كان" العبرية، أفادت الاثنين،أن بيني غانتس تحدث صباح اليوم مع عائلات جنود الاحتلال المأسورين في غزة، لأول مرة منذ توليه المنصب.

وقالت القناة العبرية، إن غانتس تحدث مع عائلة الجندي هدار غولدين وأورون شاول، ومع عائلتي أفيرا منغيستو وهشام السيد الأسرى لدى حماس في غزة.

وأعرب غانتس خلال محادثاته مع عائلات الجنود المأسورين في غزة عن التزامه بإعادتهم.