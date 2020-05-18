وصول دفعة جديدة من العالقين في الأردن إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون



وطن: قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن عدد من المواطنين الذين كانوا عالقين في الأردن، وصلوا مساء اليوم إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون.





وكان الفريق المختص بمتابعة اعمال اللجنة الفنية الخاصة بتطورات كورونا التابعة لوزارة الخارجية الفلسطينية، قال في وقت سابق اليوم إن الدفعة الثامنة من العالقين في الأردن ستدخل اليوم الى ارض الوطن، ويقدر عددها 208، من بينهم 95 مواطناً من قطاع غزة سيتوجهون الى معبر بيت حانون بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

