نقابة الصيادين: كل من يتجاوز الحدود البحرية سيتم إرساله إلى الحجر الصحي

غزة- وطن: أصدرت نقابة الصيادين ، مساء اليوم الاثنين، تنويها هاما الى الصيادين والبحارة فى جميع محافظات قطاع غزة

أكدت نقابة الصيادين الفلسطينيين في غزة، أن أي صياد يثبُت اجتيازه الحدود البحرية الشمالية الغربية أو الحدود الجنوبية الغربية، سيتم إرساله إلى الحجر الصحي.

وقالت النقابة في تصريح لها، إنه تم إبلاغها من قبل الشرطة البحرية، بأنها ستقوم ابتداءً من اليوم حجز كل صياد يثبت عليه انه قام بتجاوز الحدود الشمالية الغربية او الحدود الجنوبية الغربية وإرساله الى الحجر الصحي لمدة واحد وعشرين يوم.

وأوضحت النقابة، أن هذا الإجراء يأتي للحفاظ على صحة المواطنين ومحاصرة فيروس كورونا .