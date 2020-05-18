اشتية: القيادة تعقد اجتماعها يوم غد لبحث مواجهة تهديد الضم وتداعياته المرتقبة





وطن: حذر رئيس الوزراء د. محمد اشتية من "صيف ساخن" قد تواجهه القضية الفلسطينية في ضوء ما تعتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة "بنيامين نتنياهو وبيني غانتس" تنفيذه من خطط وإجراءات غير قانونية لضم الأغوار والبحر الميت والمستوطنات.



كما حذر رئيس الوزراء من الارتدادات الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذ تلك الخطط التي من شأنها أن تقوض أسس السلام في المنطقة داعيا الأسرة الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية سريعة للجم تلك المحاولات وذلك بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس.



وقال رئيس الوزراء في مستهل الجلسة الأسبوعية للمجلس التي عقدت في رام الله صباح اليوم الإثنين:" إن القيادة ستعقد اجتماعا لها يوم غد الثلاثاء للقرار حول مواجهة تلك الخطة وتداعياتها المرتقبة".



واستمع المجلس إلى تقرير مفصل من وزيرة الصحة حول الحالة الوبائية في ضوء تسجيل إصابات جديدة في بلدة بيت اولا شمال غرب الخليل حيث تم أخذ عينات من نحو "400" من مخالطين محتملين للشخص الذي أعلن عن إصابته بالفيروس والذي يملك صالونا للحلاقة في البلدة.



كما استمع المجلس إلى تقرير مفصل من وزير التربية والتعليم حول المناهج والخطة التي وضعتها الوزارة لتطويرها حيث صادق المجلس على الأسس والمرتكزات التي تستند إليها خطة الوزارة لمراجعة وتطوير المناهج الفلسطينية والكتب المدرسية ولا سيما تلك المرتبطة بالحفاظ على المناهج وحمايتها باعتبارها شأنا سياديا فلسطينيا بامتياز، لارتباطها بالهوية والرواية الفلسطينية وبالثوابت والتوجهات الاستراتيجية للدولة بما فيها وثيقة إعلان الاستقلال.



وأكد المجلس على أن أي تطوير للمنهاج يكون بقرار وطني فلسطيني مستقل وبهدف تقديم التعليم الأفضل لطلبتنا كما أنه يأتي في إطار سعي الدولة للارتقاء بمنظومة التربية والتعليم بكل مكوناتها، مشددا على ضرورة استمرار هذا المسعى واعتماد أقصى درجات المهنية والاحترافية في إنجازه وبما يتماشى مع المعايير العالمية لجودة التعليم.



كما رحب المجلس بمقترح وزير التربية والتعليم لإنشاء مركز وطني للمناهج وكلفه بتقديم تصور متكامل بالخصوص في المستقبل القريب وذلك في إطار التوجه نحو الارتقاء بمكانة المناهج.



ووجه مجلس الوزراء التحية لأهالي بلدة يعبد التي تعرض سكانها لعمليات تنكيل بالاعتداء على المواطنين وممارسة التخريب في بيوتهم وإخضاع عدد من الأطفال والنساء والشيوخ لتحقيق قاس قبل اعتقالهم، وطالب المجلس منظمات حقوق الإنسان الدولية للتدخل للإفراج عن المعتقلين وإدانة الممارسات الإسرائيلية القمعية تجاه أهالي البلدة.



وطالب المجلس بإيقاع أقصى العقوبات بحق المستوطن الذي أدانته محكمة إسرائيلية اليوم بتهمة القتل والمسؤولية عن ارتكابه جريمة حرق عائلة دوابشة في قرية دوما بمحافظة نابلس قبل خمس سنوات، الوالد سعد، وزوجته رهام، اللذان توفيا متأثرين بحروقهما بعد أسابيع، وطفلهم الرضيع علي الذي تعرض للحرق حيا أثناء نومه، والتسبب بإصابة ابنهم أحمد.



واستمع المجلس إلى تقرير من وزير العمل حول آلية توزيع المساعدات على العمال المتعطلين والمتضررين من جائحة كورونا والتي شملت نحو "40" ألف مستفيد بمعدل "700" شيكل للعامل بما مجموعه "28" مليون شيكل، حيث أعرب المجلس عن دعمه ومساندته للجهود التي بذلتها الوزارة في تقديم تلك المساعدات، وتقديره لقيام الوزارة بمراجعة بعض أوجه الخلل التي شابت عملية التوزيع والعمل على تصويبها.



واتخذ المجلس القرارات التالية:

1. المصادقة على عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام لمدة 4 أيام والتي تبدأ من يوم صباح يوم السبت 23 أيار وتنتهي مساء الثلاثاء 25 أيار 2020.

2. تشكيل لجنة خاصة لعطاء مكب نفايات زهرة الفنجان لمشروع تحويل النفايات إلى طاقة.

3. الموافقة على اعتماد تمويلات لعدد من الشركات غير الربحية.

4. الموافقة على الإحالة القطعية لعطاء تزويد أدوية لوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية.

5. إحالة عدد من الأنظمة للدراسة.