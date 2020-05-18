16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

وطن: أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الاثنين، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وأوضح جابر في مؤتمر صحفي أن الحالات توزعت كالتالي: 7لمخالطي سائق شاحنة الخناصري في المفرق، و3 لأردنيين عائدين من ماليزيا، وحالتان من إربد يتم تقصي أسباب الاصابة.

كما أعلن عن تسجيل 5 حالات شفاء توزعت كالتالي: حالتان في مستشفى الملك المؤسس، وحالتان في مستشفى الأمير حمزة، وحالة في مستشفى الملكة علياء، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي لا تزال قيد العلاج تبلغ 140 حالة.