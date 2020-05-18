وزيرة الصحة: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا بمحافظة الخليل، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في فلسطين إلى 565.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن من بين المصابين طفل بعمر عامين، وسيدة بعمر 31 عاماً و3 شبان.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات النشطة يرتفع إلى 106 إصابات، بينها 59 في مدينة القدس، و8 إصابات في ضواحيها، و35 إصابة في الخليل، و4 إصابات في قطاع غزة.

من جهته، قال مدير عام الرعاية الصحية الأولية د. كمال الشخرة إن 150 عينة أخذت من مخالطي المصابين في بيت أولا لا تزال قيد الفحص المخبري، وسيتم الإعلان عن نتائجها حال صدورها.