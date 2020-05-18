لا إصابات جديدة بكورونا في غزة بعد فحص 107 عينات إضافية

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء الإثنين عن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في تقرير يومي يستعرض المستجدات الصحية المتعلقة بالفيروس، أنها أجرت 107 فحوصات لعينات مشتبه بها خلال الـ24 ساعة الماضية، ولم تُسجل إصابات جديدة.

وأشارت إلى أنها أجرت فحوصًا لـ7492 عينة منذ ظهور الفيروس في القطاع، كان منها 7472 سلبية، و20 إيجابية ثبت إصابتها.

ولفتت إلى أن 16 حالة تعافت، غادر منها 10 إلى الحجر المنزلي، وبقيت أربع داخل الحجر الصحي في معبر رفح، فيما توجد أربع حالات لا زالت مصابة تتلقى العلاج في مستشفى العزل بالمعبر.

وبيّنت أن عدد النزلاء المحجورين في مراكز الحجر الصحي الخاص بلغ 1562، ولم تظهر عليهم أعراض المرض.