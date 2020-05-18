الإغاثة الزراعية وجمعية تنمية المراة الريفية توزعان الطرود الغذائية على العائلات في رام الله

وطن: قامت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) وجمعية المرأة الريفية التعاونية للتوفير والتسليف، بتوزيع طرود غذائية على العائلات المتضررة من جائحة كورونا في مدينة رام الله.

وتم تسليم الطرود الغذائية وزيت الزيتون على 50 عائلة في مدينة رام الله من خلال موظفي الإغاثة الزراعية و جمعية المرأة الريفية التعاونية للتوفير والتسليف ومتطوعين، حيث شملت الطرود على مواد تموينية وزيت زيتون تم جمعها من المزارعين و الجمعيات التعاونية في محافظتي رام الله و سلفيت.

وقال مدير فرع الإغاثة الزراعية في محافظة رام الله محمود القاضي بأن هذه الحملة تأتي في إطار حملة إحنا معكم التي أطلقتها المؤسسة بهدف التخفيف من أثار جائحة كورونا على المواطنين و العائلات في مختلف المحافظات.

ويشار الى ان الإغاثة الزراعية خلال ذروة تفشي فايروس كورنا كانت قد أطلقت حملة " إحنا معكم " و التي نفذ من خلالها مجموعة من الأنشطة و الحملات بهدف التخفيف على المواطنين و المزارعين و العائلات المتضررة من هذه الجائحة، حيث تم تنفيذ حملات التعقيم في مختلف المحافظات، بالإضافة لحملة تسويق الأجبان البلدية لمربي الثروة الحيواني في الأغوار و التي تم تسويق ما يزيد عن 10 أطنان من الاجبان ، وحملة زراعة اكثر من 400 الف شتلة خضار للحديقة المنزلية من أجل تعزيز صمود المواطنين أمام هذه الجائحة وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية من خلال محاولة توفير جزء من الإكتفاء الذاتي من محاصيل الخضار للأسر.