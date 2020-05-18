"صناع الأمل" تقدم طرودا خاصة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر

وطن: اعلنت جمعية صناع الامل الفلسطينية عن اطلاق حملة جديدة بعنوان طرد العيد بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد والتي سيتم توزيعها على نحو ثلاثمائة عائلة من مختلف مناطق المحافظة بالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية ولجان الطوارئ .

وقال عماد ابو نصار مدير جمعية صناع الامل ان الجمعية ارتات ان تقدم في نهاية شهر رمضان وبمناسبة عيد الفطر السعيد عمل طرود غذائية بتبرع من اهل الخير حيث ان هذا الطرد مختلف عن باقي الطرود حيث يحتوي على مواد واحتياجات العيد من تمر و سميد وحلويات للاطفال

واشار الى ان هذه المساعدة ستوزع على مستوى المحافظة بحيث ان عدد الطرود يبلغمن 250 الى 300 طرد موضحا انه تم اختيار الاسماء بعناية وبالتعاون ما بين الجمعية و وزارة التنمية الاجتماعية حيث ستوزع هذه الطرود للعائلات التي لم تستفيد من برامج اخرى.

واوضح ابو نصار الى ان الجمعية تاسست من اجل خدمة الايتام والعائلات المحتاجة وتعيش ظروف صعبة حيث تكفل الجمعية سبعين يتيم وقدمت مساعدات ل 1500 عائلة في مختلف مناطق المحافظة.

كما اشار رئيس جمعية صناع الامل الى ان الجمعية عملت بشكل اكبر وزادت من جهودها وقدمت مساهمات ادوية بقيمة سبعة الاف شيكل الى جانب توزيع 600 طرد للايتام في بيت لحم حيث تسعى الجمعية بعمل الخير لزرع الابتسامة على شفاه المحتاجين.

بدوره قال رائد لاهالي مدير العلاقات العامة والعلاقات الدولية ان الجمعية تعمل على اكثر من صعيد فالى جانب المساعدات الانسانية تقوم الجمعية بالعمل على تقديم خدمات طبية مثل فحص النظر وتقديم نظارات طبية للاطفال والعائلات مستورة الحال حيث يتم التعاون مع مركز الحلمان للبصريات.

واشار الى ان الجمعية تركز على حاجات الاطفال الايتام المحتاجين لنظارات طبية حيث يتم فحصهم بمركز الحلمن وتحديد احتياجهم وتقوم الجمعية بتزويد الاطفال بالنظارات التي يحتاجونها حيث تم تقديم اربعين نظارة حتى الان للاطفال.

واشار مدير العلاقات الدولية بجمعية صناع الامل الى ان الجمعية عملت على برامج مثل مساعدة طلبة الجامعات في مجال الاقساط المحددوة حيث تم التنسيق مع الجامعات ومجالس الطلبة من اجل العمل على تسديد اقساط الطلاب المتاخرة بسبب الاوضاع الاقتصادية.

وشكر لاهالي كافة العاملين والمتطوعين وادارة الجمعية كما شكر كافة الجهات التي دعمت وساهمت بالتخفيف عن ابناء شعبنا الفلسطيني.

من جهته قال عضو لجنة طوارئ مدينة بيت جالا في ظل كورونا حسن عبد ربة ان المدينة شهدت في ظل هذه الازمة تعاون ما بين لجنة الطوارئ والبلدية وجمعية صناع الامل ومختلف مكونات المجتمع و الوطنية والاجتماعية

واشار عبد ربة الى انه كان للجمعية تقديم مساعدات وطرود مختلفة منذ بداية الازمة الى جانب عشرات عينات الادوية على شكل هبات ومساعدات للمرضى وها هي تضع لمسات مع ختام الشهر الفضيل لتوزيع هذه المساعدات الخاصة باحتياجات العيد مشيرا الى ان هذا العمل ينظر له بعين الاعتزا والفخر

من جهته شكر عضو مجلس بلدي بيت جالا محمود رمضان رئيس واعضاء الجمعية وادارة موظفيها على جهودهم وعملهم الذي يتناول كافة نواحي الحياة حيث تتحسس الجمعية احتياجات المواطنين من فقراء وايتام وتقوم بتقديم خدماتها المختلفة وتسعى للوصول لكل المحتاجين مثمنا عمل رئيس الجمعية عماد ابو نصار.

واشار الى ان بلدية بيت جالا عملت بكل انسجام مع الجمعية ورئيسها تعاونت مع البلدية ورئيسها نيقولا خميس انعكس بشكل ايجابي على المجتمع حيث تم ايصال الكثير من المساعدات للعائلات مثمنا باسم البلدية على جهودها وما قدمته لخدمة ابناء بيت جالا ومناطق اخرى بالمحافظة.