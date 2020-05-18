الخارجية: ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية جراء كورونا إلى 85

وطن: أعلنت وزارة الخارجية تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء فيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية في الخارج، مما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 85 حالة، والإصابات 1573، بينما ارتفعت حالات التعافي إلى 744 حالة.

وسجلت بعثة فلسطين لدى الدنمارك وفاة المواطن محمد دخل الله " ابو علي " 80عاماً، كما سجلت سفارة فلسطين لدى نيكاراغوا اول حالة وفاة في صفوفها للمواطن فوزي اسحق محمد (72) عاماً ووفاة زوجته النيكاراغوية بسبب فيروس كورونا، كما سجلت ثلاث إصابات من عائلة واحدة في صفوف الجالية، ترقد أحدها في العناية المركزة في المستشفى.

وأكد الفريق المختص بمتابعة اعمال اللجنة الفنية الخاصة بتطورات كورونا ان الدفعة الثامنة من العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية ستدخل هذا اليوم الى ارض الوطن، ويقدر عددها 208، من بينهم 95 مواطناً من أبناء شعبنا في قطاع غزة سيتوجهون الى معبر بيت حانون بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم. وأضاف الفريق انه يتابع دخول الدفعة الثانية من المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية وهي 100 جهاز مراقبة طبية، من المقرر ان تدخل غداً الى ارض الوطن.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة تقديم الخدمات القنصلية لأبناء شعبنا في ظل الجائحة، أنه وبعد قرار وزير الخارجية والمغتربين بفتح مكاتب التصديقات في جنين، نابلس، بيت لحم، ورام الله، تم هذا اليوم انجاز ٢٥٦ معاملة للمواطنين والطلبة، هذا بالإضافة إلى انجاز ٢٩٠ معاملة بالأمس، وتتعلق المعاملات بتصديق شهادات ميلاد، شهادات جامعية، وشهادات خلو امراض، وعلامات تجارية، وشهادات حسن سير وسلوك وغيرها.



وأكد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية انه تم تسجيل 5 إصابة جديدة في صفوف الجالية موزعة على: 1 إصابة في متشغين، 2 إصابة في شيكاغو، 2 إصابة في فيرجينيا، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي في صفوف الجالية في أمريكا 767، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 50، وتعافي 258 حالة. وافادنا الفريق انه ومنذ بداية الجائحة قام مركز الجالية الفلسطينية في كليفتون بولاية نيوجرسي بتشكيل لجنة طوارئ هدفها تقديم الخدمات للمحتاجين، وأجرت اتصالاتها مع البلديات والمستشفيات ودور العجزة والشرطة ولجان الخدمات في المدن التي تحيط بها لحصر اعداد المحتاجين، واليوم يقوم المركز بتقديم ما يزيد عن 800 وجبة غذائية يومية، وتوزيع طرود غذائية بشكل اسبوعي تقدر بــ 300 طرد غذائي، ويقدم مواد تعقيم والمواد الحافظة، بمشاركة وتبرع سخي من أبناء الجالية، ويواصل عمله بعدد قليل من الموظفين ومجموعة كبيرة من المتطوعين في خدمة الجالية والمجتمع الأمريكي.

وافادت سفارة فلسطين لدى الكويت بتسجيل 11 إصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات الى 16 إصابة، منها 3 حالات في العناية المركزة واصابة لاحد أطباء الاسنان و3 إصابات أخرى حالتها مستقرة، وتعافي 9 حالات، وتسجيل حالة وفاة سابقة. من جهة أخرى تقوم السفارة بشكل يومي التواصل مع أبناء الجالية للوقوف على احتياجاتهم في ظل الحظر الشامل المفروض من السلطات الكويتية، وتوفير أنابيب الغاز بشكل خاص للأخوات المعلمات المتعاقدات للعمل في وزارة التربية الكويتية والقاطنات في السكن الداخلي الخاص بالوزارة حيث يصعب عليهن الخروج في ظل الحظر المفروض، وقامت السفارة بالأمس بتوفير أنابيب الغاز لمعلمات منطقة العاصمة القاطنات في سكن رقم ( 10 ) – السالمية، وتقوم ايضا من خلال مجموعات الواتساب بالوقوف على احتياجات المعلمين بشكل خاص والعمل على توفيرها ولا يوجد اية نواقص لديهم، غير أن المطلب المتكرر لديهم المطالبة بالعودة إلى أرض الوطن. كما تتابع السفارة حالة مواطنة فلسطينية ليس لديها إقامة ولا مأوى وتقف عند احتياجاتها، ولا مانع لديها من السفر الى تركيا حيث يتواجد والدها ووالداتها.

وتواصل بعثة فلسطين الدبلوماسية لدى اسبانيا متابعة اوضاع الجالية والطلبة والعالقين، وتطمئن على سلامتهم وتقدم لهم وفق امكانياتها اية مساعدة يحتاجونها، وتفيد بتسجيل اصابتين جديدتين في اوساط الجالية، وبذلك يكون العدد الاجمالي للإصابات حتى تاريخة35 اصابة، وتم تسجيل تعافي لـ 7 حالات ليصبح عدد المتعافين 29، وبقيت حالة واحدة في المستشفى وحالتين في الحجر المنزلي، فيما بقيت حصيلة الوفيات على حالها 3 وفيات. قامت لجنة الطوارئ بتوزيع مساعدات مادية للحالات الاكثر احتياجا من ابناء الجالية من التبرعات المالية التي جمعتها لهذه الغاية، ووصل عدد الحالات التي تم مساعدتها الى 68 بين طلبة وعائلات محتاجة. قامت السفارة بإجلاء احدى العائلات الفلسطينية الى لبنان عبر مطار براخاس– مدريد من خلال التواصل مع الجهات المعنية، وتم ترتيب اجراءات السفر من حجوزات وفحوص طبية للعائلة.

وتواصل سفارة فلسطين لدى البرازيل متابعتها لأوضاع الجالية والطلبة والعالقين للاطمئنان عليهم والاطلاع على احتياجاتهم وتقديم اية مساعدة ممكنة لتلبيتها، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الجالية ورؤسائها في الولايات البرازيلية المختلفة، وتؤكد انه لم يتم تسجيل اصابات جديدة في صفوفها ليبقى عدد الاصابات 19 تعافى منها 14 وقد سجلت حالة وفاة واحدة.

وتفيد سفارة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية انها لم تبلغ عن اية اصابة جديدة في اوساط الجالية والطلبة، ليبقى عدد الاصابات 3 تماثل حالتين منها للشفاء، ووفاة حالة واحدة.

واكدت سفارة فلسطين لدى قطر تسجيل 26 اصابات جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الاصابات الى 153، حالة واحدة في العناية المركزة، 8 حالات في المستشفى تحت العلاج وليست حرجة، وتسجيل 22 حالة تعافي جديدة ليصبح عدد حالات التعافي 47، ويبقى 97 حالة نشطة تحت الحجر الصحي خارج المستشفى وحالتها جيدة.