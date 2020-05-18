تحذيرات من مسيرة وسلسلة بشرية للمستوطنين حول القدس الخميس المقبل

وطن: حذر الخبير في شؤون الاستيطان بالقدس أحمد صب لبن، من مسيرة ينوي المستوطنون تنفيذها الخميس المقبل، تتخللها سلسلة تحيط بالبلدة القديمة، في ذكرى ما تسمى بـ"يوم القدس" لدى حكومة الاحتلال، وهي ذكرى احتلال القدس عام 1967.

وقال صب لبن، اليوم الاثنين، إن هذه السلسة ستكون بديلة عن مسيرة الاعلام التي يتم تنفيذها سنويا في مدينة القدس والبلدة القديمة، مضيفا انه وفقا للمعلومات المتوفرة، فإن السلسلة ستنطلق من القدس الغربية وصولا الى اسوار البلدة القديمة، حيث سيقف المستوطنون امام باب الخليل، وباب الجديد، وباب العامود، وباب الزاهرة.

وبين أنه وفقا لإعلانات المستوطنين، فإن المشاركين سيقفون بمسافات متباعدة عن بعضهم مترين ونصف تقريبا، ملتزمين بتعليمات وزارة الصحة الاسرائيلية المتعلقة بفيروس "كورونا"، وهم يحملون الاعلام الاسرائيلية بشكل يحيط بالبلدة القديمة، وستجوب سيارات وشاحنات الشوارع، حاملة سماعات موسيقية.

ومن المقرر ان تنتهي الوقفة عند السادسة والنصف مساء، حيث ستوجه المستوطنون نحو حائط البراق للاحتفال هنالك ايضا.

وأوضح صب لبن أن شرطة الاحتلال لم تعلن رفضها للمسيرة، وهذا ما دفع المستوطنين الى تقديم اعتراض عبر المحكمة، لدفع الشرطة الى المصادقة وإصدار التراخيص المطلوبة لتنفيذها.