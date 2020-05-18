السودان يعلن تسجيل 8 وفيات و302 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الاثنين تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 2591 حالة.

ووفقا لبيان للوزارة، نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فقد تم تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في السودان إلى 105 .

تجدر الإشارة إلى أن 2109 من إجمالي الإصابات مسجلة في الخرطوم وحدها.

وتماثلت 25 حالة جديدة للشفاء، ما يرفع العدد الكلي للمتعافين إلى 247.