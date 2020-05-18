اتفاق بين برشلونة ويوفنتوس للقيام بصفقة تبادلية

وطن: توصل نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم لاتفاق مع فريق برشلونة الإسباني على إبرام صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حسبما أفاد تقرير صحفي إسباني، الأحد.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية على موقعها الإلكتروني الأحد، أن يوفنتوس توصل "لاتفاق مبدئي" على دفع 25 مليون يورو لبرشلونة، بالإضافة للاعبيه ميراليم بيانيتش وماتيا دي شيليو للفريق الكتالوني، مقابل الحصول على خدمات الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، إلى أن تلك الصفقة الاستثنائية ترجع إلى "التقييم المرتفع" الذي قدمه برشلونة لسيميدو، الذي يعادل 50 مليون يورو.

وأوضحت سبورت أن سيميدو ويوفنتوس على بعد ساعات من الاتفاق على شروط سيميدو، فيما تعهد بيانيتش ودي شيليو بالانضمام لبرشلونة بالفعل.

ومن المرجح أن يستثمر برشلونة مبلغ 25 مليون يورو التي سيحصل عليها في تلك الصفقة، من أجل ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر الإيطالي، الذي يمتلك شرطا جزائيا في عقده مع ناديه بقيمة 111 مليون يورو، حيث يعدّ هو صاحب الصفقة الأهم التي يسعى برشلونة لإبرامها هذا الصيف.

يذكر أن سيميدو انضم لبرشلونة عام 2017، قادما من بنفيكا البرتغالي، حيث شارك في 100 مباراة مع الفريق، وتوج معه بلقب الدوري الإسباني مرتين.