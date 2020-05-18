حزب الشعب يرفض الاتهامات والإساءات الشخصية لوزير العمل نصري ابو جيش

وطن: أكد حزب الشعب رفضه للاتهامات والإساءات الشخصية التي حملتها بعض التعليقات تجاه وزير العمل الفلسطيني نصري ابو جيش على خلفية ما أُثير بشأن مستحقي المنحة المخصصة لمساعدة العمال.

وقال الحزب في تصريح صحفي، أن هناك فرق كبير بين الانتقاد وحرية التعبير وهو حق مشروع ومكفول لكل مواطن، وبين كيل الاتهامات والتشهير والإساءات الشخصية، مؤكداَ ان الحزب كان يدرك ومنذ البداية ان المنحة الطارئة للعمال رغم أهميتها فإنها لا تلبي احتياجات الطبقة العاملة الفلسطينية، لا من حيث الشمول ولا من حيث القيمة. والذي يؤكد مجدداَ الحاجة لبناء نظام حماية وضمان اجتماعي شامل وعادل وكريم لطبقتنا العاملة الفلسطينية وعموم العاطلين عن العمل، وهو الأمر الذي دعا له حزبنا على الدوام.

ودعا الحزب لتكريس الجهد والعمل الجماعي من أجل مواجهة جائحة "كورونا" وتداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك بمشاركة كافة القوى الاجتماعية والنقابية، العمالية والمهنية، وفي مقدمتها الأطباء والعاملون في الجهاز الصحي الذين يتحملون العبء الأكبر في مواجهة هذه الجائحة ويستحقون الدعم والمساندة من شعبنا والحكومة الفلسطينية.