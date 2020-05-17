إسبانيا تسجّل أدنى حصيلة وفيات منذ شهرين بفيروس كورونا

وطن: سجّلت السلطات الصحيّة الإسبانيّة، اليوم الأحد، 87 وفاة من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا، ويعتبر هذا العدد الأقل في تعداد يقل عن 100 وفاة للمرة الأولى منذ شهرين، وذلك عشية توسيع إجراءات رفع العزل في أنحاء البلاد باستثناء مدريد وبرشلونة.

وقال مدير مركز الحالات الطارئة الصحية، فرناندو سيمون، إننا "نحن للمرة الأولى منذ وقت طويل دون 100 وفاة، وهذا خبر جيد". وفي ذروة الوباء، سجلت 950 وفاة يوميا بداية نيسان/ أبريل.

وتبقى إسبانيا إحدى الدول الأكثر تضررًا بالوباء في العالم مع 27 ألفًا و650 وفاة وفق حصيلة وزارة الصحة الأحد. وسجلت أكثر من 231 ألف إصابة مؤكدة بكوفيد-19.

وأضاف سيمون أن إسبانيا التي فرضت عزلا منزليا صارما "على وشك أن تضع حدا لانتقال" العدوى بين الأفراد بفضل "جهود" السكان. لكنه تدارك أن "خطر موجة ثانية لا يزال كبيرا جدا".

وقال وزير الصحة، سلفادور إيلا، إن "الحكومة تريد إزاء هذا الخطر ‘توسيع نطاق إلزامية وضع الكمامات‘ التي تفرض السلطات وضعها في وسائل النقل المشترك، مضيفا أن مرسوما حول هذا الأمر سيصدر في الأيام المقبلة".

وبدأت إسبانيا الاثنين الفائت تخفيفا للإغلاق على ثلاث مراحل في نصف البلاد يتوقع أن يستمر حتى نهاية حزيران/ يونيو. وتشمل المرحلة الأولى خصوصا إعادة فتح أرصفة البارات والمطاعم والسماح باللقاءات العائلية أو بين الأصدقاء على ألا يتجاوز العدد فيها عشرة أشخاص.