الصين ترسل غداً فريقاً خاصاً إلى "إسرائيل" للتحقيق في وفاة سفيرها

وطن: أفادت صحيفة "هآرتس"العبرية، اليوم الأحد، أن الصين سترسل غداً فريقاً خاصاً إلى دولة الاحتلال، للتحقيق في ملابسات وفاة السفير "دو وي".

وسينضم إلى الفريق ممثل عن عائلته، حيث سيُجرون تحقيقاً مستقلاً، كما سيجهزون لنقل جثمانه إلى الصين.

وأعلنت شرطة الاحتلال، اليوم الأحد، بأنه تم العثور على جثمان السفير الصيني دو وي ميتاً داخل منزله في منطقة هرتسيليا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أنه تم العثور على جثة سفير الصين، ميتاً داخل شقته في منطقة هرتسيليا، بدون تحديد الأسباب.