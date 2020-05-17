الشرطة تسحب رخص قيادة 20 سائق مركبة عمومي لعدم التزامهم بالاجراءات الوقائية برام الله

وطن: سحبت الشرطة اليوم رخص قيادة 20 سائق مركبة عمومي لعدم الالتزام التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في رام الله.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة انه من خلال المتابعة الحثيثة والمستمرة للتأكد من التزام المواطنين بالاجراءت الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ضبطت شرطة المرور 20 سائق مركبة عمومي لم يلتزموا باجرءات الوقاية اثناء نقل الركاب