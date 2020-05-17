بعد شكوى من الصحفيتين "كلبونة والشلة".. وزيرة الصحة تقرر نقل "د. طريف عاشور" من وحدة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة

وطن: قررت وزيرة الصحة د.مي الكيلة يوم الأحد، نقل الدكتور طريف عاشور من وحدة العلاقات العامة والإعلام للعمل مديراً للصيدلة في المستشفى الوطني بمدينة نابلس، على خلفية شكوى الصحفيتين ياسمين كلبونة وآية الشلة.

ورفعت الصحفيتان "كلبونة والشلة" شكوى رسمية ضد الدكتور "عاشور" لنقابة الصحفيين التي بدورها رفعتها لوزيرة الصحة، وبعد التحقيق خرجت التوصيات بنقله إلى مديراً للصيادلة في مستشفى الوطني بنابلس.

وكتبت الصحيفة آية الشلة في شكوتها المقدمة لكيلة، أنا خريجة العلوم السياسية وأعمل بمجال الاعلام منذ 9 سنوات "تم استغلالي لمدة شهر ونصف بدائرة العلاقات العامة والاعلام التي يترأسها الدكتور طريف عاشور، وبعدما قام بالاتصال بي للعمل بالدائرة كموظف اعلام واجريت مقابلة وامتحان كتابي ومن ثم بدأت بالعمل والدوام الرسمي حيث كان قد اخبرني بانه يجب ان اداوم لمدة اسبوعان ثم يصل عقدي العمل.

وأكدت، "تفاجأت بوصول عقد تطوع واخبرني بأنه مؤقت لضمان توظيفي بالدائرة، وكنت قد عملت بجد ومثابرة يشهد لها جميع الموظفين الذين تعاملت معهم وكنت قد قمت بتصوير تقارير ومقابلات وصور تخص عمل الدائرة وتغطية انشطتها وغيرها من الاعمال الاعلامية ...وكنت قد اخبرته انني لا استطيع العمل يوميا وبساعات الموظفين حيث قد تكلفت ماديا وطلبت منه تخفيف ايام الدوام لكنه رفض".

وتابعت، "بعد ذلك اصبح يعاملني معاملة سيئة ومن ثم تعرضت لوعكة صحية وطلبت اجازة فاخبرني ان لا اعود للدوام الا في حال تم طلبي ... الذي يثبت كلامي اكثر انه يوجد لي بصمات دوام حيث كنت ابصم يوميا .... تركت طفلي 9 شهور وتكلفت ماديا لاكثر من 2500 شيكل مواصلات لمدة شهر ونص على امل الوظيفة الوهمية للاسف".

ونوهت، "في اخر موقف كنت قد اعدت تقريرا مصورا وكان يريد نشره على الفيس بوك الا ان شبكة الانترنت كانت سيئة بالوزارة والفيديو يحتاج الى وقت طويل للتحميل فأصبح يشتم ويقول لي " روحي تعلمي كيف تحملي الفيديوهات بسرعة عالفيس " فحاولت مرارا ان اقنعه ان الخطأ ليس من عملي وانما من نظام شبكة الانترنت لكن دون جدوى اصر ان يثبت انني انا من فشل".