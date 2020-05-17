الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات و11 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 4 وفيات و11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، فإن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 16617 مريضًا، من بينهم 272 حالة وفاة.

وأوضحت أن حالات الوفاة من جراء الإصابة بـ"كوفيد 19" ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بنسبة 1.5 بالمئة، بعد تسجيل 4 حالات وفاة، مشيرة الى أن "هناك 37 مصابا وصفت حالتهم بالمتوسطة و55 بالخطيرة، من بينهم 44 حالة موصولة بجهاز التنفس الاصطناعي.