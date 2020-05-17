مصر: تسجيل 18 حالة وفاة و510 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

وطن: أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، تسجيل 18 حالة وفاة، و510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19).

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، في بيان صحفي، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس "كورونا" ارتفع ليصبح 3742 حالة، مشيرا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم هو 12229 حالة من ضمنها 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 630 حالة وفاة.