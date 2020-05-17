حماس: تشكيل حكومة جديدة للاحتلال يعزز التحديات التي تواجهنا

وطن: قالت حركة المقامة الإسلامية (حماس) إن تشكيل حكومة جديدة في كيان الاحتلال الإسرائيلي بإضافة مجرمي حرب إلى حكومة يمينية متطرفة، يعزز التحديات التي تواجهها الحالة الفلسطينية.

وأكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في بيان له تعقيبًا على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وعرضها اليوم على الكنيست، أن شعبنا الفلسطيني لن يلتفت لتشكيلات الحكومة "الصهيونية"، وسيواصل نضاله المشروع حتى استرداد كامل أرضه ومقدساته، ويعيش بكرامة فوق أرضه المحررة.

وقال "المطلوب توحيد كل جهود وطاقات شعبنا من أجل مواجهة سياسة هذه الحكومة المتطرفة التي تضع موضوع ضم الضفة الغربية في سلم أولوياتها".

ومساء اليوم عرض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حكومته الجديدة لنيل الثقة أمام الكنيست، وذلك بعد 3 جولات انتخابية.