83 وفاة بفيروس كورونا و1525 إصابة و703 حالة تعافي بين الجاليات الفلسطينية

وطن: أصدر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي تعميما لسفراء وسفارات دولة فلسطين بشأن بذل المزيد من الجهود للعناية بالأوضاع الصحية والمعيشية للجاليات واللاجئين والطلبة والعالقين، بخصوص الجهود الفلسطينية الرسمية المبذولة في التواصل مع الاشقاء في دول الجوار للحصول على الموافقات المطلوبة لفتح المطارات والمعابر لإجلاء الطلبة والعالقين، كقضية مركزية تحظى باهتمام القيادة الفلسطينية.

وأكد المالكي في تعميمه، اليوم الأحد، أن البيانات والاعلانات بخصوص سفر الطلبة والعالقين في أية دولة تعود للوزارة وللوزير فقط، من أجل ضبط الاخبار ومصداقيتها وضمن مسؤولية الوزارة في متابعتها خاصة وان البيانات والاعلانات التي تصدر دون موافقة مركزية تعطي انطباعات خاطئة وترفع سقف التوقعات، ليس فقط في أوساط الطلبة والعالقين إنما في أوساط ذويهم أيضا، ما يشكل حالة بلبلة لا تنسجم مع متابعة الوزارة المنظمة لقضية العالقين وعودتهم.

وشدد على ضرورة الالتزام التام بهذه التعليمات وعدم اصدار أية بيانات واعلانات تخالفها، وأهمية استمرار التواصل مع الوزارة فيما يتعلق بجميع قضايا العالقين والطلبة والتي بدورها تتابع القضية على اعلى المستويات وبشكل مركزي بالتنسيق الكامل مع القيادة الفلسطينية، التي تبذل جهدا كبيرا في معالجة هذا الامر وبالسرعة الممكنة، وضرورة استكمال عملية جرد وحصر قوائم الطلبة والعالقين الراغبين في العودة الى أرض الوطن، لتتوفر في حال طرأ أي تغيير على مواقف دول الجوار، وشدد على أهمية مواصلة الوقوف الى جانب الجاليات والطلبة واللاجئين والعالقين للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وتقديم يد العون لهم في المجالات كافة وفقاً لإمكانياتكم، واستمرار تزويد فريق العمل المصغر بتقارير يومية ومحدثة عن نشاطات وفعاليات لجان الطوارئ وخلايا الازمة في دول العالم.

في إطار حرصه المتواصل على تقديم أفضل الخدمات القنصلية للمواطنين الفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة بالذات، أصدر المالكي تعليماته بإعادة فتح مكاتب التصديقات في المحافظات غير الموبوءة في نابلس، وجنين، وبيت لحم، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى 1 ظهرا لتقديم الخدمات القنصلية بكافة أنواعها للمواطنين، وتسهيلا على الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات في مختلف دول العالم.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة الشؤون القنصلية بأنه تم انجاز 290 معاملة هذا اليوم تشمل تصديق وكالات، وشهادات جامعية، وشهادة حسن سير وسلوك، وشهادات عدم محكومية وغيرها، وهي: 200 مكتب نابلس، 50 جنين، 40 بيت لحم.

كما أفاد الفريق المختص بمتابعة اعمال اللجنة الفنية الخاصة بتطورات كورونا انه يتابع التنسيقات اللازمة لدخول دفعة أخرى من العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي كان مقررا دخولها هذا اليوم، حيث تم تأجيل دخول الدفعة ليوم الغد بسبب عدم اكتمال التنسيقات اللازمة لعبور العالقين منهم الى قطاع غزة.

الولايات المتحدة: تسجيل حالة وفاة لمواطنة من جاليتنا

وأوضح فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية تسجيل وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطنة رسمية عبد القادر شلبي (78 عاما) في ولاية نيوجرسي بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات الى 50 وفاة، وعدم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية حتى الان ليبقى عدد الإصابات 761 اصابة، وتعافي 258 حالة. وأكد الفريق ان صندوق الإغاثة الفلسطيني أنهى حملة توزيع السلات الغذائية على 5000 عائلة فلسطينية محتاجة في مختلف محافظات الوطن.

السعودية: حالة وفاة و18 إصابة بصفوف جاليتنا

أفادتنا سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية والقنصلية العامة في جدة بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن محمد حسن تمراز (62 عاما) بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات الى 6، وتم تسجيل 18 إصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات الى 41 إصابة، وتسجيل 4 حالات تعافي. هذا وتواصل السفارة والقنصلية متابعة الحالات المصابة للاطمئنان على صحتها وتقديم أي مساعدة ممكنة تحتاجها.

كندا: لا إصابات جديدة بصفوف جاليتنا

تتابع المفوضية العامة لفلسطين لدى كندا أوضاع الجالية والطلبة والعالقين للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، تتواصل مع الجامعات الكندية للاستفسار عن احوال الطلبة للاطمئنان عليهم وتقديم المساعدة لهم، الامر الذي كان محل تقدير رؤساء الجامعات، الذين بدورهم اعطوا التطمينات بعدم وجود اصابات بين الطلاب الفلسطينيين. قدمت المفوضية الدعم المادي والمعنوي للعديد من ابناء الجالية الذين فقدوا عزيزا او كانوا بحاجة لدعم مادي. وأكدت المفوضية عدم تسجيل اية إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبقى عدد الحالات المصابة 10، تعافى منها 8، وتم تسجيل حالتي وفاة. تقوم المفوضية بتقديم الخدمات القنصلية لأبناء الجالية في كندا والولايات المتحدة الامريكية سواء عبر البريد او من مقر المفوضية للحالات الطارئة.

المملكة المتحدة: لا إصابات جديدة خلال الأسبوع المنصرم في صفوف الجالية

تتابع لجنة الطوارئ المشكلة بالشراكة بين السفارة والجالية في المملكة المتحدة أوضاع الجالية والطلبة والعالقين للاطمئنان على صحتهم وتقديم اية مساعدة ممكنة يطلبونها، وتقوم بتغطية الاحتياجات المادية لكل فلسطيني تقطعت به السبل من خلال الصندوق الخاص الذي تم تأسيسه في بداية الجائحة، وتؤكد عدم تسجيل إصابات جديدة خلال الأسبوع المنصرم في صفوف الجالية، ولا زالت تتابع قضية العالقين وعودتهم مع الوزارة. تقدم البعثة في بريطانيا خدماتها القنصلية للمواطنين دون ان يضطروا للحضور للبعثة.

ايرلندا: أوضاع الجالية والطلبة والعالقين بخير

تفيد بعثة فلسطين لدى ايرلندا بان أوضاع الجالية والطلبة والعالقين بخير وانها على تواصل دائم معهم عبر رئيس الجالية ولجنة الطورائ وبالاتصال المباشر مع عدد منهم وتؤكد انه لم يتم تسجيل أي إصابة في صفوفهم، خاصة في صفوف الطلبة والمشاركين في المنحة الايرلندية وعددهم 25 طالبا. تتابع البعثة مع الوزارة أوضاع 7 من العالقين الذين يرغبون في العودة الى ارض الوطن.

أستراليا: البعثة تتابع أوضاع الجالية والطلبة العالقين

تفيد بعثة دولة فلسطين لدى استراليا ونيوزيلندا انها تتابع أوضاع الجالية والطلبة والعالقين الصحية والمعيشية، وأفادت بعدم تسجيل اية إصابة في صفوفهم، أما بخصوص رغبة العالقين في العودة الى ارض الوطن فإنها تتابع موضوعهم مع الفريق المختص بوزارة الخارجية للوصول الى حل لمشكلتهم.

اوزباكستان: السفارة تبذل جهودها لتأمين عودة العائلة العالقة وسيدة في قيرغيزيا

تفيد سفارة دولة فلسطين لدى اوزباكستان وقيرغيزيا، بأن الاوضاع بدأت بالاستقرار في أنحاء اوزباكستان، وتؤكد بانه لا توجد أية إصابات بين صفوف الجالية فيهما. وما تزال السفارة تبذل جهودها مع جهات الاختصاص من أجل تأمين عودة العائلة الفلسطينية العالقة والمكونة من ثلاث أفراد منذ ما يقارب الشهر ونصف الى الامارات، كما وعملت السفارة بالتعاون مع الجانب الاوزبكي بتأمين سكن مجاني للعائلة منذ اول يوم لغاية اللحظة، وتطمئن السفارة بأن أبناء الجالية كلهم بصحة وسلامة. وتتواصل السفارة بشكل مستمر مع ابناء الجالية والطلاب المتواجدين في قرغيزيا، وتؤكد عدم وجود اية اصابة في صفوفهم وهم جميعا بخير، كما وقامت السفارة بتقديم مساعدة لأسرة معوزة من خلال رئيس الجالية، ومن جانب آخر تعمل السفارة مع جهات الاختصاص لتأمين عودة سيدة فلسطينية علقت منذ إغلاق المطارات والمعابر في قيرغيزيا، وهي أم لاحد الطلاب كانت بزيارة علاج من السرطان ولم تتمكن من العودة.

اندونيسيا: التنسيق لعودة 13 شخصا من الجالية

تقوم سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية اندونيسيا بمتابعة أوضاع الجالية والطلبة للاطمئنان على صحتهم وتقديم المساعدة لهم، وقدمت من خلال خلية الازمة المساعدات لـ32 شخص. تؤكد السفارة على عدم وجود اصابات بين صفوف الطلبة والجالية. تقوم السفارة بتنظيم اعداد الراغبين بالعودة الى ارض الوطن وعددهم 13 شخصاً، وتعمل على التنسيق مع الوزارة بهذا الخصوص. كما وتستمر السفارة بتقديم الخدمات القنصلية للجالية والطلبة بشكل يومي.

الدومينيكان: لم يتم تسجيل أية إصابة حتى اللحظة ف صفوف جاليتنا

يتابع فريق العمل المختص اوضاع ابناء الجالية الفلسطينية في كل من جمهورية الدومينيكان وجمهورية كوستاريكا من خلال القناصل الفخريين المقيمين في تلك الدول، إضافة إلى الاتصال المباشر مع رؤساء واعضاء الجالية، ويؤكد عدم تسجيل أية إصابة حتى اللحظة. كما ويؤكد ان ابناء الجالية في تلك الدول قاموا بتوزيع سلال غذائية لبعض الأسر الفلسطينية المحتاجة، إضافة إلى الكمامات والقفازات الطبية، من اجل حمايتهم الشخصية.

تواصل الاتصالات مع جاليتنا في كولومبيا والإكوادور وبوليفيا والأرجنتين

تواصل سفارات دولة فلسطين لدى كل من كولومبيا والإكوادور وبوليفيا والأرجنتين اتصالاتها مع ابناء الجالية من خلال ارقام الطوارئ التي تم الإعلان عنها عبر مواقع السفارات الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي، ولم يواجه أي من ابناء الجالية في تلك الدول أي تعقيدات أو اشكالاتٍ تذكر، رغم تدهور الوضع الصحي العام وارتفاع عدد الإصابات في الأيام الماضية. هذا وتذّكر سفارات دولة فلسطين بضرورة الالتزام بتوجيهات وزارات الصحة في كل من هذه الدول من اجل الحفاظ على سلامتهم، وعدم الخروج من منازلهم الا للضرورة القصوى.

لا إصابات بصفوف جالياتنا في زيمبابوي وبوتسوانا وملاوي

تتواصل سفارة دولة فلسطين لدى زيمبابوي مع الجالية الفلسطينية المتواجدة في كل من زيمبابوي، بوتسوانا، وملاوي، وتؤكد انه لم يتم تسجيل اية إصابة في صفوفها حتى اللحظة، تواصل السفارة تقديم خدماتها القنصلية لأبناء الجالية المقيمة في هذه البلدان، وتفيد انه لا يوجد لديها عالقين.