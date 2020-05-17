6 اصابات كورونا جديدة في الاردن

وطن: أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الأحد، عن تسجيل 6 حالات جديدة في الأردن، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات إلى 613 حالة.

وبين جابر في مؤتمر صحفي، أن الحالات كانت كالآتي: حالة مخالطة لموزع المواد الغذائية في جرش، و3 حالات لسائقي شاحنات بعد اعادة فحصهم وبقوا في الحجر المنزلي وتم ارسال فرق لمتابعتهم وسيتم الحجر على المنطقة والمخالطين، وحالتان لسائقي شاحنات على حدود العمري أحدهم أردني.

كما أعلن عن تسجيل 4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة ليصبح عدد الحالات قيد العلاج 131 حالة.