كنيست الاحتلال يصادق على تنصيب حكومة نتنياهو -غانتس بـِ 73 عضوًا

وطن: صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال، اليوم الأحد، على تشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح سارية المفعول بعد تعطيل حكومي دام 500 يوم، و3 جولات انتخابية.

وصوت 73 عضوًا لصالح الحكومة الجديد، فيما عارض ذلك 64.

وسبق ذلك أن انتخبت الهيئة ياريف ليفين من حزب الليكود، رئيسًا للكنيست الـ 23 في تاريخ دولة الاحتلال.

وصوت 71 عضواً في الكنيست لصالح ليفين، الذي سيخلف بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، الذي استقال منذ أيام لانضمامه للحكومة الجديدة.