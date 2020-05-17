قضاة سابقون يطالبون أبو شرار بمليوني دينار إثر إحالتهم للتقاعد.. وأبو شرار لوطن: لا تعليق كون الدعوى منظورة امام المحكمة

وطن: رفع قضاة سابقون دعوى ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى ابو شرار، طالبوا فيها بتعويض بقيمة مليوني دينار أردني، إثر قرار إحالتهم للتقاعد، وآثاره المادية والمعنوية عليهم.

وقال القاضي السابق أسامة الكيلاني لوطن إن الدعوى جاءت استنادا لقانون المخالفات المدنية الذي حمّل المدعى عليه (أبو شرار) مسؤولية التعويض في حال كان القرار قد صدر بسوء نية وبهدف الانتقام.

وأضاف "أحلنا للتقاعد دون نص قانوني.. حيث أنه ليس في القانون شيء يسمى إحالة للتقاعد المبكر، إلى جانب ان القرار استند لقرار التفتيش القضائي،فيما قضاة العليا لا يخضعون للتفتيش القضائي".

وتابع "تقدير أدائي واداء كثير من القضاة الذين أحيلوا للتقاعد جيد، وعندما تمت ترقيتي من محكمة الاستئناف إلى العليا كان تقييمي جيد جدا".

واعتبر الكيلاني أن أبو شرار يقوم بتصفية حسابات شخصية معهم.

وقال إنه "تم تزوير محضر جلسة مجلس القضاء الاعلى من قبل المدعى عليه اذ جاء في المحضر ان الاحالة تمت للتقاعد بعد الاطلاع على محضر التفتيش القضائي وهو ما نفاه رئيس دائرة التفتيش القضائي في حينه الذي صرح ان ما ورد في المحضر غير صحيح".

وأكد الكيلاني أن "الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعيين، يكون المدعى عليه (أبو شرار) ملزما بها وفقا للقانون، وأنه ستتم متابعة هذه الدعوى حتى صدور حكم قطعي بها، وتنفيذ المبالغ المحكوم بها في اي مكان او دولة تتواجد فيها أمواله".

وأضاف أن الإحالة للتقاعد تمت دون التقيد بأحكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية الذي يمنع عزل القاضي إلّا من خلال مجلس التأديب وبعد ان يتاح له الدفاع عن نفسه، وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية، لذلك فإن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعيين يكون المدعي عليه ملزم بها وفقا للقانون وسنتابع هذه الدعوى حتى صدور حكم قطعي بها وتنفيذ المبالغ المحكوم بها في أي مكان أو دولة تتواجد فيها أمواله.

بدوره، رفض المستشار عيسى أبو شرار التعليق على الدعوى المرفوعة ضده، كون الدعوى لا تزال منظورة امام المحكمة.

ومنتصف أيلول 2019، أصدر الرئيس عباس، قرارا بإحالة عدد من القضاة إلى التقاعد المبكر، بناء على تنسيب مجلس القضاء الاعلى الانتقالي.

ويبلغ عدد القضاة الذين جرى التنسيب لاحالتهم للقضاء في حينه، وصدر بحقهم القرار، 18 قاضيا، في حين قال أبو شرار، في تصريحات سابقة، إن العدد يتراوح ما بين 18 – 21 قاضيا.

وتابعت وطن من البداية قضية إحالة القضاة للتقاعد.

للاطلاع على تقرير وطن السابق: ليلة "الانقلاب القضائي" في رام الله.. حقيقة أم مبالغة !! اضغط هنا