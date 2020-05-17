منصة" مدد " تطلق حزمة جديدة من الإمدادت الغذائية لكافة أرجاء محافظة القدس

وطن: استمرار في عملها المتواصل منذ أكثر من خمسين يوماً والذي تضاعف خلال شهر رمضان المبارك ، أطلقت منصة مدد حزمة جديدة من الإمدادات الغذائية تتضمن 2000 طرد غذائي لكافة أرجاء محافظة القدس بناء على طلبات المساعدة الواردة عبر المنصة ، ليصل حجم الطلبات التي تم التعامل معها منذ افتتاح المنصة ما يقارب ال 14000 طلب .

من جهته صرح المدير التنفيذي لصندوق ووقفية القدس طاهر الديسي أن المنصة وعلى مدار خمسين يوماً من العمل المتواصل أثبت نجاحها في الوصول لكافة مناطق المحافظة وتلبية نداء المواطنين في مجالات توفير الادوية والأغذية .

ووجه الديسي شكره لكافة الداعمين والمساندين والمتطوعين الذين تطوعوا منذ بداية الأزمة وحافظوا على تطوعهم على مدار الأيام الطويلة .

من جانبه تحدث نادر الحموز مدير عام الشؤون العامة بمحافظة القدس بأن محافظة القدس ماضية من خلال برنامجها المشترك مع صندوق ووقفية القدس لتقديم المساعدات لكل المستحقين بتوجيهات من عطوفة محافظ القدس عدنان غيث .

وأضاف الحموز أن المنصة شهدت تطوير في الخدمات التي تقدمها بما يتناسب مع الأوضاع والاحتياجات على الأرض .