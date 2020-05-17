بدء توزيع تبرعات صندوق طوارىء البيرة للمتضررين من جائحة " كورونا"

وطن: بدأت بلدية البيرة اليوم بتوزيع تبرعات صندوق طوارىء البيرة للمتضررين من جائحة " كورونا".

واوضح امين سر الصندوق عضو مجلس البلدية ضياء معلا ان التبرعات ستشمل في هذه المرحلة 550 متضرر من الجائحة، سيحصل كل واحد منهم على مساعدة نقدية بقيمة 100 دولار.

وكانت البلدية قد تلقت نحو 1125 طلباً تم فرزها من قبل لجنة متخصصة بعد دراسة كافة الطلبات، وقالت ماجدة جعوان عضو لجنة الفرز ومديرة وحدة التأهيل المجتمعي في البلدية ان الفرز اعتمد على منح الاولوية للمواطنين الاكثر تضررا واللذين فقدوا مصدر دخلهم بسبب هذه الجائحة.

وستتواصل دائرة العلاقات العامة في البلدية اليوم مع المستفيدين من الصندوق لتنظيم عملية استلامهم للتبرعات.

واكد رئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل ان صندوق الطوارىء قد جمع تبرعات بنحو 200000 شيكل من قبل البلدية نفسها ومن المؤسسات والجمعيات المشاركة في الصندوق والبالغ عددها 20 جمعية ومن المواطنين ومن خلال بيع كوبون خاص بالصندوق. مضيفا ان هذه التبرعات ستوزع خلال هذه الايام الصعبة لدعم ومساعدة ابناء مدينتنا المتضررين من جائحة " كورونا".

واشاد اسماعيل بدعم جمعية ابناء البيرة في امريكا والجالية البيراوية هناك لدعم صندوق الطوارىء ما يعبر عن انتمائهم الاصيل لوطنهم.

وثمن المستفيدون من الصندوق جهود البلدية وكل القائمين على صندوق الطواريء. معبرين عن شكركهم وتقديرهم لهذه المبادرة التي تأتي في ظروف عصيبة تؤكد خلالها البلدية ان دورها اصبح يتعدى الخدمات الاساسية ليشمل ادوارا اجتماعية هامة كدعم ابناء المجتمع المحلي في ظروف الطوارىء لضمان العيش الكريم لابناء المجتمع.