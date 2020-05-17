كيف تحمي خصوصية صورك من محرك البحث "غوغل"؟

وطن: يحرص عدد كبير من الناس على نشر صورهم وأنشطتهم اليومية على مواقع التواصل مثل "إنستغرام" من دون أن يدرك أن حياته الخاصة يمكن أن تصبح متاحة على المشاع للجميع عبر محرك بحث "غوغل".

وبالفعل أتاح تطبيق "إنستغرام" ميزات جديدة عديدة بدءا من مشاركة الصور على تطبيقات أخرى وحتى تقنية البث المباشر إلى الرسائل الفورية، ولكن تلك التقنيات تجعل خصوصية صورك على المحك.

ويقدم موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من الخطوات التي يجب أن يتبعها كل مستخدم، حتى يمنع ظهور صوره الخاصة على محرك بحث "غوغل" أو أي محرك بحث آخر.

وجاءت تلك الخطوات على النحو التالي:

1- لا تربط حسابك على إنستغرام بأي حسابات لمواقع خارجية التي تطلب منك التسجيل عن طريق فيسبوك أو إنستغرام.

2- يمكنك أن تلغي ربط حسابك بأي مواقع خارجية عن طريق تغيير إعدادات حسابك.

ولكن تذكر أن غوغل قد يأخذ وقتا في إعادة فهرسة الصور وإزالتها من نتائج البحث، لذلك قد تجد صورك على محرك البحث حتى بعد تلك الخطوة.

3- عليك إدراك أنه لا يمكن لإنستغرام تسريع خطوات إزالة صورك من على نتائج بحث غوغل، لأن تقنيات إنستغرام غير مرتبطة مباشرة بتلك محركات البحث.