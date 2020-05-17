'إبداع المعلم' يطلق منصة حوارية تربوية مجتمعية

وطن: في إطار الشراكة المجتمعية الفاعلة التي يسعى مركز ابداع المعلم لتعزيزها وبالأخص في ظل حالة الطوارىء التي تعيشها المجتمعات المحلية الفلسطينية في كافة القطاعات ولا سيما التعليم والحماية الاجتماعية، أعلن المركز من خلال برنامج المواطنة مع مجموعة من الشركاء والفاعلين في الميدانيين التربوية والمجتمعية والمبادرين على المستوى المحلي عن إطلاق منصة الحوار التربوي المجتمعية.

وجاء اطلاق المنصة بعد عدة لقاءات عبر تقنية الزووم مع مجموعة مجتمعية مكونة من الفاعلين والناشطين والمبادرين واولياء الامور ، على المستوى المحلي والذين يملكون رؤية واضحة اتجاه الحق في التعليم كإطار حقوقي- تنموي ، يمكن من خلاله النهوض بالمجتمعات المحلية بالفئات الأكثر عرضة للتهميش والإقصاء في المجتمع.

وقال عبد الله جرار منسق المنصة إن إطلاق هذه المنصة يساهم في خلق فضاء مدني حواري مفتوح لمناقشة قضايا تربوية تعليمية من منظور مجتمعي- محلي، وطرح الأفكار والآراء والتجارب من أجل تطوير التعليم على المستوي المحلي، والمساهمة في تحسين نتائج ومخرجات التعليم الاجتماعي، بالإضافة إلى تبني مبادرات وأفكار تربوية- تعليمية ريادية وابداعية تعالج المشاكل وتضع الحلول وتؤثر في السياسات، وتعمل على تبني ونقل توجهات وآراء كافة شرائح المجتمع اتجاه التعليم وربطه بباقي القطاعات الأخرى (الصحة، الاقتصاد وسوق العمل، الحكم المحلي، البيئة ، الزراعة، وغيره)، وتعزيز العلاقة ما بين المدرسة والمجتمع، والنهوض بالمجتمعات المحلية والاستجابة لحاجات الفئات الأكثر عرضه للاقصاء وتعزيز قيم التضامن والتكاملية في العمل والأدوار للجميع للنهوض بالتعليم.