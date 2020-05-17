تحذيرات من خطر موجة ثانية لفيروس كورونا قد تضرب الصين

وطن: حذر الخبير الصيني في مجال الأمراض الوبائية، تشونغ نانشان، من أن عودة الحياة إلى طبيعتها في الصين، بعد السيطرة على تفشي فيروس كورونا، قد تتمخض عنها موجة ثانية من تفشي الفيروس.

وقال الخبير الصيني: "أعتقد أن الوضع بشان مقاومة العدوى في الصين في هذه المرحلة ليس أكثر تفاؤلا مما هو عليه في بعض الدول الأجنبية، ومعظم الصينيين لا يزالون عرضة للإصابة بالفيروس".

وأعرب نانشان عن استغرابه مما شهدته الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الحكومات في الدول الغربية لم تأخذ خطورة تفشي فيروس كورونا على محمل الجد.

وأضاف: "في بعض البلدان يتعاملون بشكل خاطئ مع هذا الفيروس ويقارنونه بفيروس الإنفلونزا".

كذلك استبعد نانشان إمكانية التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن هناك حاليا عدة أنواع من اللقاحات في الصين تخضع لتجارب سريرية، لكن قد يستغرق الأمر عدة سنوات للعثور على الحل "المثالي".

المصدر: نوفوستي