استطلاع لـوطن: 63% لا يؤيدون تمديد حالة الطوارئ

وطن: أظهر استطلاع لشبكة وطن الإعلامية، أن الأغلبية لا تؤيد تمديد العمل بحالة الطوارئ للشهر الثالث على التوالي لمنع تفشي وباء كورونا.

وطرحت وطن سؤال الاستطلاع التالي على موقعها الإلكتروني وصفحة الفيسبوك الخاصة بها، "هل تؤيد تمديد العمل بحالة الطوارئ للشهر الثالث على التوالي ؟".

وقد بلغ عدد المصوتين على سؤال الاستطلاع 12700 شخص، أجاب 63% منهم بـ"لا"، بينما أيد 37% من المستطلعين تمديد حالة الطورائ.

وفي الخامس من الشهر الجاري، أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوماً رئاسياً بإعلان حالة طوارئ من جديد في الأراضي الفلسطينية، ولمدة 30 يوماً، وذلك لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا".

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قال قبل إعلان حالة الطوارئ مجددا: إنه رفع توصية للرئيس عباس، بشأن تجديد حالة الطورئ لمدة شهر. مضيفاً أن ذلك جاء عقب اجتماعات ضمت لجنة الطوارئ الوطنية، وقادة الأجهزة الأمنية، واللجنة الوبائية التابعة لوزارة الصحة، وبعد استمزاج آراء مجلس الوزراء، والتي رأت بضرورة تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر.

وقد طالبت مؤسسات حقوقية ومجتمع مدني الرئيس بعدم تمديد حالة الطوارئ لأن ذلك يخالف ما نص عليه القانون الأساسي، مشددة على ضرورة استمرار التقيد بإجراءات الوقاية حسب ما توصي به الجهات الصحية المختصة في ظل جائحة كورونا.

وفي رسالة سابقة وجهتها للرئيس، طالبت الهيئة المستقلة بضرورة استمرار التقيد بإجراءات الوقاية حسب ما توصي به الجهات الصحية المختصة في ظل جائحة كورونا، لكن دون تمديد حالة الطوارئ بعد انتهاء مدتها المعلنة التزاماً بأحكام القانون الأساسي.

وأكدت الهيئة في مخاطبتها التي أصدرتها قبل إعلان حالة الطوارئ الأخيرة، ضرورة عدم تمديد حالة الطوارئ بعد انتهاء مدتها المعلنة، احتراماً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 التي نصت صراحة وبما لا يقبل التأويل عدم إمكانية التمديد بعد التمديد الأول الذي يقره المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه، كما أشارت الهيئة الى أن القوانين سارية المفعول في دولة فلسطين تتيح اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة هذه الجائحة في المجالات الصحية والأمنية والاقتصادية والعقابية، مبينةً أن الاستناد إلى تلك القوانين يفي بالغرض ويغني عن اتخاذ أية قرارات تخالف القانون الأساسي الفلسطيني، مشددة على أن احترام القانون الأساسي مسألة جوهرية يجب الحرص عليها مهما كانت الظروف.