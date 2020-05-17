اللجنة العليا للنقل العام تناقش عدم رد الحكومة على مطالبها في ظل جائحة كورونا

وطن: ناقش رؤساء نقابات مكاتب التاكسي ، واتحادات شركات تأجير المركبات السياحية، وشركات الباصات ومدارس تعليم السياقة وممثلي نقابات عمال النقل، السبت، في مدينة رام الله كافة المشاكل التي يعانيها قطاع النقل العام برمته، في ظل جائحة الكورونا وما نتج عنها من دمار بحق هذا القطاع.

كما ناقش المجتمعون "عدم رد الحكومة على مطالب ومراسلات اللجنة العليا لقطاع النقل والمطالب النقابية بشكل عام وما هي الخطوات الواجب اتخاذها لحماية هذا القطاع".

واتفقوا على اجتماع يضم كافة الهيئات الإدارية لقطاع النقل خلال اليومين القادمين للخروج بتوصيات بناءة قادرة على التعاطي مع الوضع القائم وحمايته.

يذكر أن اللجنة العليا لقطاع النقل تضم في هيئتها اتحادات ونقابات وممثلي عمال النقل من كافة اطياف النقل العام وما تمثله، وهي ( اتحاد شركات الباصات ، نقابات مكاتب التاكسي ، مدارس تعليم السياقة، اتحاد شركات تأجير السيارات السياحية، نقابة عمال النقل ).