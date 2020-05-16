تسجيل حالتي وفاة و4 إصابات بكورونا في دولة الاحتلال

وطن: أفادت وزارة الصحة في دولة الاحتلال، مساء اليوم السبت، باستمرار حالة تباطؤ انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت في الساعات الـ24 الأخيرة حالتي وفاة وأربع إصابات فقط، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات 16608 مرضى، من بينهم 268 حالة وفاة.

وقالت: إن "هناك 40 مصابا وصفت حالتهم بالمتوسطة و59 بالخطيرة، من بينهم 49 حالة موصولة بجهاز التنفس الاصطناعي.

وأوضحت الوزارة أن حالات الوفاة من جراء الإصابة بـ"كوفيد 19" ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بنسبة (0.8) بالمئة بعد تسجيل حالتي الوفاة.