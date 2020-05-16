شاهين لـوطن: تأجيل اجتماع التنفيذية ليس مبرراَ ويؤشر على مراهنات عديمة الجدوى

وطن: قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، فهمي شاهين، ان تأجيل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، أمر مستهجن ولا مبرر له، ويضيف شروخ جديدة إلى جدار منظمة التحرير من زاوية الدور والأداء المطلوب منها، وكذلك إلى جدار علاقة القيادة بالجماهير.

وأوضح شاهين في تصريح صحفي لـوطن تعقيباَ على تأجيل اجتماع تنفيذية (م. ت. ف): إن ما أعلن عنه رسمياَ من مبررات للتأجيل، أمر مؤسف وليتهم لم يعلنوا ذلك، وقرار التأجيل هذا وبغض النظر عن أسبابه ومقاصده ونوايا من خلفه، يعكس مجددا حالة ارباك مزمنة في الخيارات السياسية المستحقة للقيادة الفلسطينية، وفي مقدمة هذه الاستحقاقات ترجمة قرارات المجلسين الوطني والمركزي الأخيرة، وبالتالي عدم الجاهزية لاتخاذ إجراءات تنفيذية في مواجهة المخاطر على القضية الفلسطينية والتحديات المفروضة على شعبنا.

وختم شاهين تصريحه مؤكداَ ان سياسات ووجهة حكومة الاحتلال الحالية والقادمة وشريكتها الإدارة الامريكية واضحة وضوح الشمس منذ عدة أعوام، وأي محاولة جديدة لربط تنفيذ الاستحقاقات الوطنية لحين معرفة برنامج حكومة "نتنياهو" وخطواتها، أمر مستهجن، بل أن ذلك يشير إلى استمرار نهج المراهنات السياسية عديمة الجدوى والمهدرة للطاقات.