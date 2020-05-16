اشتية: بدءاً من مساء الجمعة المقبل ستمنع الحركة كاملة في كافة المناطق حتى نهاية يوم الاثنين

وطن: أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية فتح كافة المحال التجارية في كافة محافظات الوطن حتى مساء الجمعة المقبل، وبما يشمل صالونات الحلاقة ضمن ساعات العمل المعمول بها.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء السبت، أنه ابتداء من مساء الجمعة المقبل ستمنع الحركة بشكل كامل في جميع المدن والمخيمات والقرى وحتى نهاية يوم الاثنين 25/5/2020، أما يوم الثلاثاء 26/5/2020، فستعقد جلسة تقييم ووضع آلية لما بعد العيد، ودراسة الاجراءات لإعادة الحياة الى طبيعتها حسب الظروف والإصابات.

وقال رئيس الوزراء إن 33 ألف عامل سيعودون إلى بيوتهم من العمل داخل أراضي العام 48 يوم الجمعة المقبل، حيث ستتواجد طواقم الصحة والعمل والشؤون المدنية على المداخل لإجراء الفحوصات اللازمة للعمال.

وفيما يلي أهم ما ذكره رئيس الوزراء لاخر تطورات فايروس كورونا والإجراءات الجديدة التي سيتم اتباعها للسيطرة عليه، اضافة الى قضايا سياسية تطرق لها خلال مؤتمر صحفي عقده عصر اليوم:

- 33 الف عامل سيعودون الى الضفة الغربية من الداخل يوم الجمعة القادم

- سيتم اجراء فحوصات لكل العمال القادمين من الداخل

- فتح المحال التجارية ومحال الحلاقة حتى مساء الجمعة ضمن الساعات المعمول بها

- ابتداء من يوم الجمعة ستمنع الحركة نهائيا حتى يوم الاثنين وتغلق جميع المرافق عدا الافران والصيدليات

- على ضوء الفحصوات سنجرى العمل الى وضع برنامج لعودة الحياة الى طبيعتها

- الأضرار الاقتصادية لحقت بالناس والمصالح، لكن ما حصل وقع على العالم اجمع ونحن كان علينا أقل الضرر

- بدأنا بداية صحيحة وعلينا أن ننهي نهاية صحيحة، الفيروس ليس له إطار زمني لذا علينا التعايش مع الفيروس ضمن إجراءات صحية ووقائية بالمرحلة المقبلة

- بدأنا بتوزيع مساعدات (الدفعة الأولى من وقفة عز) عن طريق الشؤون الاجتماعية

- طلبتُ من وزيري العمل والتنمية مراجعة قضايا تحتاج لإعادة النظر في منحة "وقفة عز"

- بالنسبة لقرار الاحتلال بشأن مخصصات الاسرى والبنوك، هو اعادة للحكم العسكري على ارضنا وسنواجه هذا القرار السياسي وطلبنا من البنوك عدم الانصياع لاوامر الاحتلال.

- بالنسبة لقرار الضم الاسرائيلي، القيادة الفلسطينية ذاهبة لتنفيذ قرارات المجلس المركزي في حال كان هذا القرار ضمن بزنامج عمل الحكومة الاسرائيلية المقبلة.