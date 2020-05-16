نشر صور ملونة لنكبة الشعب الفلسطيني التي عاشها قبل 72 عاما

وطن: تتزامن الذكرى 72 للنكبة الفلسطينية مع تفشي جائحة كورونا حول العالم، ما جعل الفلسطينيين يحيون الذكرى بفعاليات افتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة في 15 مايو/أيار من كل عام، من خلال إقامة فعاليات شعبية تؤكد في مضمونها على تمسك الفلسطينيين بحق العودة إلى ديارهم التي غادروها مرغمين عام 1948.

ونشر موقع “Redfish” على صفحته في “فيسبوك” مشاهد لصور ملونة التقطت أثناء فترة النكبة، والتي تظهر فيها المعاناة المؤلمة والقاسية التي عاشها الأطفال وآبائهم في تلك المرحلة القاسية من تاريخ فلسطين.

وأشارت الصفحة إلى أنه في فترة النكبة شرد ما بين 750 ألف إلى مليون إنسان من موطنهم في فلسطين، تاركين خلفهم منازلهم وأراضيهم.

ويحتفظ الكثير من الفلسطينيين بمفاتيح منازلهم إلى يومنا هذا، معلقة في رقابهم، على أمل العودة إلى أرض وبيوت خرجوا منها مرغمين.

وهربت العائلات الفلسطينية إلى البلدان المجاورة، مثل سوريا والأردن ومصر والضفة الغربية وقطاع غزة، وانتشروا حول العالم، لكنهم يؤكدون في كل عام، أن هذه الذكرى المؤلمة لن تغادر الوجدان الفلسطيني العام، وأن الأبناء يحتفظون بحق الآباء بالعودة إلى منازلهم.

ويُطلق الفلسطينيون مصطلح "النكبة" على عملية تهجيرهم من أراضيهم، في عام 1948، والتي أفضت إلى مجازر مروعة بحق الفلسطينيين، وتدمير مئات القرى والمدن، على أيدي العصابات الصهيونية، عندما أعلن الصهاينة قيام "دولة إسرائيل".

ويواجه الفلسطينيون اليوم تحديا جديدا، خصوصا مع نية "إسرائيل" ضم مساحات جديدة من الضفة الغربية، ضمن مشروع جديد ترعاه أمريكا يطلق عليه "صفقة القرن".