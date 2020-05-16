الاتحاد العربي للقضاة يدعو إلى إعلان مقاطعة مؤتمر الاتحاد الدولي للقضاة المزمع عقده في دولة الاحتلال عام 2022

وطن: أصدر الاتحاد العربي للقضاة "المكون من خمسة عشرة منظمة قضائية عربية" بياناً، اليوم، دعا فيه كافة الجمعيات القضائية في دول العالم إلى إعلان مقاطعة المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للقضاة المزمع عقده في دولة الاحتلال عام 2022.

وثمّن الاتحاد الموقف الوطني والعروبي الأصيل لنادي قضاة لبنان، وللنقابة الوطنية للقضاة الجزائريين، ولنادي القضاة الموريتانيين، وهي الهياكل الأعضاء في الاتحاد العربي للقضاة وفي الاتحاد الدولي للقضاة، على مواقفها الرافضة وبشدة لعقد هذا المؤتمر في دولة الاحتلال التي تغتصب الأرض العربية، وترتكب أبشع الجرائم ضد الانسانية، بعقلية وأدوات المؤسسات الصهيونية العسكرتارية التوسعية على حساب الحقوق العربية، مشيراً إلى رسالة نادي قضاة لبنان الموجهة من طرفهم إلى الاتحاد الدولي للقضاة بتاريخ 14/5/2020.

كما ثمّن الاتحاد موقف هذه الهياكل القضائية العربية في الاشتباك الحقوقي والقانوني على المستوى الدولي بالوقوف سدّاً منيعا أمام محاولات الاحتلال تزييف التاريخ واستمالة الرأي العام العالمي. مثمنا دور الهياكل القضائية في الاتحاد العربي للقضاة على وجه الخصوص لما تقوم به من عمل لإقناع الهياكل القضائية في كل دول العالم بمقاطعة هذا المؤتمر.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد سيقوم بإطلاق حملة عالمية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وبالتعاون مع الهياكل المنضوية تحت راية الاتحاد العربي للقضاة، ومع أحرار العالم كافة، والمؤسسات الاقليمية والدولية المؤمنة بحق الشعوب في تقرير مصيرها، لمقاطعة هذا المؤتمر، وفضح جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال ضد الوجود والحق العربي بتغطية من محاكم الاحتلال التي تتنكر لقيم العدالة والانسانية والشرعية الدولية وحقوق الإنسان، وتصدر قراراتها المجحفة باختطاف آلاف الأطفال والنساء والشيوخ والمناضلين، وتشرع هدم المساكن وقتل الانسان العربي خلافا لكل الشرائع والديانات السماوية.

وأكد رئيس الاتحاد العربي للقضاة القاضي د. أحمد الأشقر أن الاتحاد بدأ بالخطوات العملية لتحقيق أكبر قدر من مقاطعة القضاة في دول العالم لهذا المؤتمر، وقد أصدر الاتحاد بيانه الأول بهذا الخصوص باللغتين الانجليزية والفرنسية تمهيداً لتنظيم حملة عالمية لضمان مقاطعة كبيرة للمؤتمر.

وشكر الأشقر الهياكل القضائية في تونس والجزائر ولبنان والمغرب وموريتانيا والعراق وليبيا والسودان واليمن التي أبدت كامل الجاهزية للمشاركة في هذه الحملة.