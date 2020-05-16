الاقتصاد: فتح باب تقديم طلبات استيراد الاسمنت ولحم العجل المجمد

رام الله- وطن: أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالاسمنت، ولحم العجل المجمد.

ودعت الوزارة الراغبين في الاستيراد لاستخدام النماذج المعدة خصيصا لذلك والمنشورة على موقع وزارة الاقتصاد الوطني، وارسالها على البريد الالكتروني [email protected]

ونوهت إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 2/6/2020، وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.

وللحصول على النماذج والاجراءات يمكن مراجعة موقع وزارة الاقتصاد الوطني www.mne.gov.ps، تحت عنوان: "كوتا 2020".