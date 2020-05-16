سلطنة عمان تسجل 404 إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

وطن: أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وحالة وفاة واحدة.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم السبت: "تم تسجيل 404 إصابات جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات 5029 إصابة، ومن بين الإصابات الجديدة 67 تعود لعمانيين، و337 لغير عمانيين".

كما أضافت الوزارة: " وتم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصبح إجمالي الوفيات 20 حالة".

ودعت الوزارة المواطنين إلى التقيد بإجراءات السلامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في السلطنة.

ويشير بيان الوزارة، إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة (404) مقارنة مع (284) إصابة جديدة يوم أمس الجمعة.