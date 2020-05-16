طلال ناصر الدين: بدأنا بصرف جزء من تبرعات "وقفة عز" للعمال وخلال الأسبوع الجاري سنصرف لـ30 ألف عائلة

وطن: أعلن رئيس صندوق "وقفة عز" طلال ناصر الدين، صرف جزء من التبرعات الخاصة بالصندوق لصالح العمل المتضررين من جائحة كورونا.

وقال ناصر الدين خلال مؤتمر صحفي عقده بالشراكة مع وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم في رام الله، إنه تم البدء بصرف 28 مليون شيقل من التبرعات، على 40 الف عامل بواقع (700 شيقل للعامل).

وأكد أنه سيتم صرف مساعدات مالية لـ30 ألف عائلة متضررة من كورونا خلال الأسبوع الجاري.

من جانبه، أوضح وزير العمل نصري أبو جيش أن 276 ألف عامل قاموا بالتسجيل للحصول على المساعدات المالية، وتم اختيار نحو 40 ألف عامل من بينهم وفق المعايير التي حددتها الوزارة.

وأكد أن التأخير في صرف المساعدات المالية للعمال في غزة جاء لأسباب فنية، وسيتم صرفها غداً.

يتبع..