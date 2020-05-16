واصل ابو يوسف لـوطن: تأجيل اجتماع القيادة الذي كان مقررا اليوم، إلى ما بعد الإعلان عن تشكيل حكومة الاحتلال

وطن: أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف، تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية الذي كان مقررا اليوم، إلى ما بعد الإعلان عن تشكيل حكومة الاحتلال الجديدة.

وقال أبو يوسف لـوطن، إنه كان من المفترض ان يتم الإعلان عن تشكل حكومة الاحتلال والاعلان عن برنامجها السياسي يوم الخميس الماضي، لكن تأجل ذلك ليوم غدٍ الأحد، بالتالي تم تأجيل أجتماع القيادة لما بعد الأحد.

وأوضح أن اجتماع القيادة سيناقش البرنامج السياسي لحكومة الاحتلال الجديدة، والضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية، والذي سيبدأ في شهر تموز القادم، وفق ما أعلن الاحتلال.

وأكد أبو يوسف أنه في حال تم الضم سنكون في حل من كل ما له علاقة باتفاقيات او تفاهمات مع الاحتلال او الادارة الامريكية، وسيكون هناك اتصالات مع اطراف المجتمع الدولي خاصة ان كل دول العالم ترفض الضم عدا الاحتلال والادارة الامريكية.

وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا كيفية محاصرة الاحتلال وفرض العقوبات عليه، وترتيب الوضع الداخلي، بما فيه الوحدة الوطنية والمقاومة الشعبية وطرق التصدي للضم، والالتفاف حول منظمة التحرير.

يشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وشريكه بيني غانتس، قررا تأجيل عرض حكومتهما على الكنيست، ليوم الأحد المقبل، وذلك بعد أن انفجرت خلافات شديدة في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو حول توزيع الحقائب الوزارية بينهم.