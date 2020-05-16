النواب الأمريكي يقر حزمة بـ3 تريليونات لمواجهة كورونا

وطن: أقر مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، مشروع قانون حزمة تحفيزية بقيمة 3 تريليونات دولار، لمواجهة تداعيات أزمة تفشي وباء كورونا.

وحظي مشروع القانون المقدم من نواب ديمقراطيين بموافقة 208 أصوات مقابل 199 صوتا.

ويبقى أمام المشروع تحد في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية، ويلزمه أيضا توقيع الرئيس دونالد ترامب ليدخل حيز التنفيذ.

ويستهدف القانون مدفوعات جديدة مباشرة للأمريكيين تصل حتى 6 آلاف دولار لكل أسرة. كما أنه يمول العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة ويوسع حلقة الفحوص وتتبع المصابين ويعزز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.

والجدير ذكره، أن ترامب وقّع أربعة قوانين في الأشهر الأخيرة للتخفيف من الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، بينها "قانون كيرز" أو "قانون المساعدة والإنعاش والأمان الاقتصادي" الذي أقر في آذار/ مارس، ويشتمل على حزمة إنقاذ هائلة بقيمة 2.2 تريليون دولار.