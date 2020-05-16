سفارة فلسطين باليونان تحي ذاكرة وذكرى النكبة الـ 72

وطن: اقامت سفارة دولة فلسطين لدى اليونان اليوم فعالية رقمية بسبب الإجراءات الوقائية وزعتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني من خلال عدد من وسائل الإعلام، شارك فيها الاصدقاء والمناضلين من أجل حقوق الشعوب وحريتها و كرامتها ومنهم الموسيقار والكاتب المناهض الصهيونية جلعاد اتزمون ، و الموسيقار اليوناني عازف العود اليكوس فريتوس و الموسيقار الفلسطيني محمد يعقوب الذي شارك عبر الفيديو من رام الله برفقة عازف العود سامر طوطح ، وذلك تلبية للدعوة التي وجهها لهم السفير مروان طوباسي لاحياء الذاكرة والذكرى 72 للنكبة التي تعرض خلالها شعبنا الفلسطيني لأشكال التطهير العرقي و المجازر عام 1948 وشُرد على اثرها من وطنه وبيوته في واحدة من ابشع جرائم العصر الحديث ضد الإنسانية التي ارتكبتها عصابات الحركة الصهيونية وقامت على اثرها وعلى انقاض قرى شعبنا دولة إسرائيل .

وقال السفير طوباسي إن استمرار النكبة بحق شعبنا حتى اليوم لن يثنينا ومعنا كل مقاتلي الحرية والسلام بالعالم من أجل تحقيق ثوابتنا الوطنية بالحرية والكرامة والاستقلال ، ومن أجل الوصول للدولة والقدس عاصمتها وتحقيق العودة للاجئينا وفق القرار الأممي ١٩٤.

واضاف السفير طوباسي خلال حديثه في هذه الفعالية، ان الدروس التي يجب أن يتعلمها الإسرائيلون بعد كل تلك السنوات التي حاولوا فيها من تصفية قضية شعبنا هي ان شعبا يضطهد شعبا اخر لا يمكن أن يكون هو نفسه حرا ، وقال إن الطريق الوحيد للسلام العادل والثابت الذي ينشده شعبنا هو بإنهاء الاحتلال الكولنيالي و التوقف عن أي اطماع وحماقات عنصرية بالضم و الالحاق لأي اجزاء من اراضي دولة فلسطين المحتلة.

وخلال الفعالية قدم المشاركون وصلات فنية تراثية انسانية على العود والكلارينيت عبروا من خلالها عن تضامنهم مع قضايا شعبنا و كفاحه العادل ضد الاحتلال وكل اشكال التمييز العنصري في هذه الذكرى.

وفي نهاية الفعالية قلد السفير طوباسي المشاركين الموسيقين وسام السفارة باسم شعبنا الفلسطيني ونقل تحيات الرئيس محمود عباس لهم تقديرا لعطائهم الموسيقى في اثراء التراث الإنساني والتضامن مع شعبنا وقضايا الحرية والعدالة في العالم وتمنى السفير للشعب اليوناني الصديق ولكل الشعوب التقدم وتجاوز محنة الوباء بالقريب العاجل.

هذا وقد أطلقت السفارة العديد من الملصقات ومقاطع الفيديو التوضيحية باللغة اليونانية احياء لهذه الذكرى بالإضافة إلى إطلاق البلالين بألوان العلم إضافة للون الأسود في الهواء في مساء هذا اليوم بعد أن تم رفع العلم الأسود الي جانب العلم الفلسطيني على مقر السفارة.