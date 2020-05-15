حماس وفتح تشيدان بتصريحات العاهل الاردني الرافضة لقرار الضم

وطن: ثمنت حركة حماس، تصريحات العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، الرافضة لقرار الضم، داعية الدول العربية لاتخاذ موقف عملي لموجهة القرار الاسرائيلي.

وقال حازم قاسم، الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له مساء اليوم الجمعة: "وجود موقف عربي موحد واتخاذ خطوات عربية جدية على الأرض ستشكل دعما للشعب الفلسطيني لمواجهة الضم".

وأضاف: "المطلوب من الرئيس اتخاذ القرارات التي يطالب بها المجموع الوطني حتى تستطيع الحالة الفلسطينية الإستفادة من الرفض الإقليمي والدولي لسياسة الضم".

من جانبه قال منير الجاغوب رئيس المكتب الاعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح ان الموقف الأردني الذي عبّر عنه الملك عبدالله بن الحسين بخصوص التهديدات الإسرائيلية بضمّ أجزاء من الضفة الفلسطينية المحتلة إنما يأتي تأكيداً على العلاقة المصيرية التي تربط الأردن وفلسطين على كل المستويات، وهي علاقة تستند إلى حقائق التاريخ والسياسة والجغرافيا وتمتد بجذورها إلى بدايات التاريخ على ضفتَيْ النهر الذي يوحّدُ الشعبين ولم يفصل بينهما يوماً.

واضاف "إننا في حركة فتح إذ نثمّن الموقف القومي الشجاع الذي عبّر عنه جلالة الملك عبد الله بكل وضوح وتصميم نطالب الأمة العربية بالالتفاف حول الموقف الفلسطيني-الأردني المتصدّي للمخططات الإسرائيلية ودعم هذا الموقف بكل ما لدى الأمة من إمكانيات، فهذه لحظة تاريخية لا تحتمل التردد والتقاعس وأنصاف المواقف."

وتابع: إننا في فلسطين نتعامل مع الموقف الأردني كمصدر قوة لثباتنا وصمودنا فوق أرضنا ودفاعاً عن حقوقنا الثابتة وعن مقدساتنا التي يضطلع الأردن الشقيق ممثلاً بجلالة الملك بشرف المسؤولية المباشرة عن حمايتها والحفاظ عليها بعيداً عن محاولات التدنيس والتهويد والإغلاق في وجه أبناء شعبنا.

ووجه تحية إكبارٍ واعتزازٍ للأردن الشقيق ملكاً وحكومةً وشعباً وهو يتصدّر صفوف الأمة للدفاع عن فلسطين وأرضها وشعبها ومقدساتها ومستقبلها.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد قال في تصريحات إنه إذا ما ضمّت إسرائيل بالفعل أجزاءً من الضفة الغربية في تموز المقبل، فإن ذلك سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال العاهل الأردني في لقاء له، اليوم الجمعة، "لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات. ونحن نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط".

وأكد أن حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي قدما.